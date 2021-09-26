Doğuda vegan olmak

Hayvansal ürün tüketmeyi reddeden vegan yaşam tarzı dünyada hızla yayılırken, son yıllarda Türkiye’de de ciddi dönüşümler yaşanıyor. Özellikle büyük şehirlerde vegan restoran, kafe ve hayvansal olmayan ürünlerin satışı yapılan marketler peş peşe açılmaya başlandı. Vegan yaşam tarzı, sadece Türkiye’nin metropollerinde ilgi görmüyor. Hayvansal ürün tüketiminin yaygın olduğu ülkenin doğusunda da vegan yaşam tarzını benimseyenlerin sayısı artıyor.

Peki, kimilerinin sabah kahvaltısında dahi et tükettiği Doğu’da veganlar nasıl yaşıyor?

Kaynak: DW Türkçe