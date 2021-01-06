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Boğaziçi

Doğu Perinçek'ten 'Boğaziçi' yorumu: Üniversite rektörünü üniversite seçer

"Eğer rektörünü üniversite seçemiyorsa oraya üniversite denmez"

06 Ocak 2021 14:01

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Melih Bulu tartışmasına Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek de katıldı. Perinçek, "Üniversite rektörünü üniversite seçer" dedi. 

Erdoğan'ın imzasıyla Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Melih Bulu tartışmaları devam ediyor. Öğrencilerin ve akademisyenlerin karara ilişkin protestoları devam ederken Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'ten dikkat çeken bir açıklama geldi.

Perinçek, katıldığı canlı yayında "Üniversite rektörünü üniversite seçer. Ben de 8 yıl öğretim kadrosunda yer aldım. Eğer rektörünü üniversite seçemiyorsa oraya üniversite denmez. Her üniversitenin bir geleneği var. Onu bozmamak lazım" diye konuştu. 

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