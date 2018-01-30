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Doğu Perinçek: Siyasi çözüm şansı yok

30 Ocak 2018 15:38

Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge'de iç ve dış siyasette yaşanan tüm gelişmeler ve Zeytin Dalı Harekâtı'ndaki son durum masaya yatırıldı. Konuklardan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ÖSO ve Suriye ile ilişkileri değerlendirdi, "ABD ve İsrail gibi çok büyük güçlerle mücadele ediyorsunuz. Onun için ne kadar büyük kuvveti alana yığarsanız savaşı o kadar çabuk başarıya götürürsünüz" dedi. Diğer konuklardan CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı'nın, "Biz siyasetçiyiz; siyasi çözümlerden konuşmamız gerek" sözü üzerine ise Perinçek, "Bugün siyasi çözümden bahsetmek kadar vahim bir yanlış yok. Çünkü öyle bir şans yok" diye konuştu.

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