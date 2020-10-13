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Doğu Perinçek: Öcalan yakın zamanda televizyonlara çıkartılacak

"Öcalan'a 'Silahları bırakın biz yanlış yaptık' dedirtilecek"

13 Ekim 2020 11:05

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, konuk olduğu canlı yayında Abdullah Öcalan'ın yakın zamanda televizyon kanallarına çıkartılacağını öne sürerek "Öcalan'a 'Silahları bırakın biz yanlış yaptık' dedirtilecek" şeklinde konuştu.

Habertürk'e konuk olan Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek, Abdullah Öcalan'la ilgili bir iddia ortaya attı.

Abdullah Öcalan'ın yakın zamanda televizyon kanallarına çıkartılacağını öne süren Perinçek, "Türk devleti Öcalan'a 'Silahları bırakın, biz yanlış yaptık' dedirtecek. Şu an devletin, MİT'in elinde oyuncak durumunda. Onu kullanıyorlar" şeklinde konuştu.

Perinçek, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Kobani olaylarına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanan ve yerine kayyım atanan eski Kars Belediye Başkanı HDP’li Ayhan Bilgen'in "HDP tersine Türkiyelileşme yaşıyor" sözleriyle ilgili de “Ayhan Bilgenin bu tavrı çok cesur. Çok cesur bir bayrak açıyor. Halk tarafından alkışlanacaktır” dedi. 

Perinçek,“Şimdiye kadar seslendirilemedi korkulardan dolayı. Ayhan Bilgen’in çatır çatır ortaya koyması cesur bir adımdır” diye konuştu. "Ters Türkiyelileşme' ifadesiyle ilgili de yorum yapan Perinçek, "Türkiyelileşmeye karşı' diyor. HDP'nin nerelerden yönetildiğini gösteren bir olay" ifadelerini kullandı. 

Ayhan Bilgen sosyal medya hesabından açıklama yapmıştı. Bilgen, partisine yönelik eleştirilerde bulunmuştu. HDP'nin tersine Türkiyelileşme yaşadığını belirten Bilgen, "HDP’nin önünde gerçekçi tek seçenek kendi sorunlarını çözecek değişime yönelmektir" görüşünü savunmuştu. 

Bilgen, "HDP kurulurken planlanan Türkiyelileşme ile Türkiye toplumunun Kürtler dışındaki farklı mağduriyet sahibi kesimleriyle empati yapılması ve ortak mücadele yürütülmesi hedefleniyordu. Bu konuda başlangıç düzeyinde bir adım atılmış olsa da, istenen düzeyde mesafe alınmaması yeniden masaya yatırılmalıdır. Siyasi partilerde genişleme sorunları söylem, dil, algı, iletişim kaynaklı olabileceği gibi yapısal, örgütsel, çalışma tarzından kaynaklı da olabilir" düşüncesini dile getirmişti.

TIKLAYINIZ - 'Kobani eylemleri' soruşturmasında tutuklanan Ayhan Bilgen: HDP’nin önünde gerçekçi tek seçenek kendi sorunlarını çözecek değişime yönelmektir

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