Doğu Perinçek "Güneydoğu'da Vatan Partisi'ne çok büyük bir yöneliş var; HDP'nin oyları yarı yarıya düştü" dedi; o anlarda Cem Toker...

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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, TV100'de yayınlanan Hande Aydemir'in sunduğu Şimdi Konuşalım programının dün akşamki yayınında "Diyarbakır, Mardin, Şırnak, Van, Muş, Bitlis, Hakkari'de HDP oyları en az yarıya düşmüş durumda" iddiasında bulunarak "Güneydoğu illerimizde Vatan Partisi ve AK Parti'ye çok büyük bir yöneliş var" dedi. Eski LDP Genel Başkanı Cem Toker de Perinçek'in bu sözlerini "Biz de takip ediyoruz. Vatan Partisi büyüyor orada" ifadeleriyle tiye aldı.

Cem Toker'in ifadelerinin ardından Perinçek de "Bunu göreceğiz, saklayın bu konuşmamızı. 6 ay sonra seyrettirirsiniz" dedi.