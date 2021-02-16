Doğan Cüceloğlu "Ölüme merhaba demek" dediği hikâyesini anlatıyor: Orada hakikaten ölüm, bitiş ve son...

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İstanbul Beşiktaş’ta yaşadığı dairede bugün ölü bulunan psikolog Doğan Cüceloğlu eski tarihli bir SKY Türk yayınında annesini 10 yaşındayken kaybetme hikâyesini anlatmış. Cüceloğlu "10 yaşındayken anneni kaybetmiş olmak ölüme 'merhaba' demek" ifadesini kullanıyor.

Yayında içinde bulunduğu sürecin 3 gün sonra farkına vardığını belirten Cüceloğlu, "Annemi hiçbir daha görmeyeceğim' orada hakikaten ölüm, bitiş ve son. Müthiş bir yalnızlık hissettim" diyor.

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