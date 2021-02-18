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Doğa harikası göller buz tuttu

18 Şubat 2021 16:11

Bolu’da kar yağışının ardından etkisini gösteren dondurucu soğuklar, turizm merkezlerindeki göllerin yüzeyini buzla kapladı. Gölcük Tabiat Parkı ve Abant Tabiat Park’ındaki göllerin buzla kaplanan yüzeyleri havadan görüntüsüyle de mest etti.

Bolu’da geçtiğimiz hafta başlayan ve yaklaşık 4 gün boyunca aralıksız olarak devam eden kar yağışıyla birlikte yüksek kesimlerde kar kalınlığı 120 santimetreye ulaştı. Yüzde 65’i ormanlarla kaplı Bolu’nun beyaz örtüyle kaplanmasının ardından kar yağışı etkisini kaybetti. Kar yağışının sona ermesiyle birlikte kentte dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde hava sıcaklıkları gece saatlerinde sıfırın altında eksi 4 derecelere kadar düşerken, yüksek kesimlerde hava sıcaklığı eksi 11,8 olarak ölçüldü. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte özellikle turizm merkezlerinde bulunan ve tatilcilerin ilgi odağı olan göllerin yüzeyleri buzla kaplandı. Kent merkezine 13 kilometre uzaklıktaki Gölcük Tabiat Parkı ve 45 kilometre uzaklıktaki Abant Tabiat Park’ındaki göllerin buzla kaplanmış yüzeylerinin havadan görüntüsü mest etti.

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