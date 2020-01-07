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Diyarbakır kayyımı, IŞİD saldırısında bacaklarını kaybeden Lisa Çalan’ı işten çıkardı: "Ben terör mağduruyum, bu kararla kendi yasalarını çiğniyorlar"

07 Ocak 2020 13:22

Gözde Yel

Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) 5 Haziran 2015’te Diyarbakır İstasyon Meydanı’nda düzenlediği seçim mitingine yönelik IŞİD’in düzenlediği, 4 kişinin hayatını kaybettiği, 200'den faza kişinin yaralandığı bombalı saldırıda bacaklarını kaybeden Lisa Çalan, kayyım tarafından yönetilen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nde işten çıkarıldı.

Lisa Çalan haricinde Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı’nda çalışan 7 kişinin daha işine son verildi. T24'e konuşan Çalan, "Aldığımız bilgiye göre, 'bu alanda kadrolara ihtiyaç yok'muş. Ben terör mağduruyum ve resmi bir dairede çalışma koşulum var, bunu yaparak kendi yasalarını çiğniyorlar" dedi. 

2016 yılından beri belediyede sahne tasarımcısı olarak görev yapan ve tedavisi için raporlu olduğu dönemde işine son verilen Çalan, bu kararın politik ve bilinçli bir karar olduğunu söyledi.

Çalan, 5 Haziran'la ilgili davanın yakın zamanda sonuçlandığını hatırlatarak, "Bunun hemen ardından böyle bir kararın alınması çelişkili ve enteresan. Bir yandan bunu yapanları yargılıyorsun, diğer yandan terör mağduru birini işten çıkarıyorsun" dedi.

Kayyım dönemlerinde birçok insanın işten çıkarıldığını da vurgulayan Çalan, "İnsanlar artık açık konuşamıyor, kaygılılar, ekmek kavgası veriyorlar. Kayyımların Diyarbakır'daki yansımasının olumlu olmadığını görebiliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Mahkemeye başvuracağım"

Bu kararla ilgili hukuki süreç başlatacağını ifade eden Çalan, "Bu karar bir haksızlık. Yıllarda 5 Haziran davasına gidip geldim. Sadece kendi adıma değil 7 arkadaşım da işten çıkarıldı. Bir tanesi doğum iznindeydi ve doğum iznindeyken işten çıkarılması da yasal olarak doğru değil. Onlar mahkeme kararıyla işlerine dönmüşlerdi. Bu yalnızca benim kavgam değil, herkesin kavgası. Adaletsiz bir durum, peşinden koşacağım" diye konuştu. 

'Bu alanda kadroya ihtiyaç olmadığı' gerekçesiyle işten çıkarıldığını vurgulayan Çalan, "İlk yaptıları şey kültürel kurumları ya da kadın kurumlarını kapatmak" dedi.  

"Bu coğrafyadaki hikayenin parçasıyım"

Sinemaya devam edeceğini vurgulayan Çalan, "Oradan atılmış olmam sinemaya olan aşkımı da duygumu da yok edemez" dedi. 5 Haziran'daki saldırı sonrasında yıllarca yoğun tedavi gördüğünü söyleyen Çalan, şöyle konuştu:

"Son 4 yılımı hastanelerde geçirdiğim için işime dönemedim ama bu dönmeyeceğim anlamına gelmez. Tekrar döneceğim. Bu coğrafyada benim bir derdim var, yaşadıklarımla bu hikayenin bir parçasıyım.

Elbet bir gün kendimi daha iyi hissedeceğim ve yaşadıklarımı kaleme alacağım, kameraya işleyeceğim. Bu anlamda hiçbir şey değişmeyecek."    

 

 

 

 

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