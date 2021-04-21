DİSK, KESK, TMMOB ve TTB 1 Mayıs'ta meydanlarda olacak: Hukuk dışı engellemelere kalkışmayın

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, "Umut Yan Yana" sloganıyla 1 Mayıs programını açıkladı. Açıklamada, iktidara "Akıl dışı, bilim dışı ve hukuk dışı engellemelere kalkışmayın" çağrısı yapıldı.

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, 1 Mayıs programını açıkladı. "Umut Yan Yana" başlığıyla yapılan açıklamada, Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü 1 Mayıs’ın ilk kez geçtiğimiz sene meydanlarda kutlanamadığı ve bu sene de kutlamalara yönelik yasak kararları alındığı hatırlatıldı.

Aradan geçen bir senenin sonunda mevcut düzenin insanlığın temel sorunlarının çözümünde ne kadar yetersiz olduğunun acı bedeller ödenerek bir kez daha görüldüğü kaydedilen açıklamada, “Lebalep kongrelerde halk sağlığı sorunu yaratanlar, 1 Mayıs yasaklarına pandemiyi gerekçe gösteriyor” denildi.

1 Mayıs’ta Koronavirüs önlemleri çerçevesinde meydanlarda olunacağı bildirilen açıklamada, “Sağlıklı, güvenceli ve insanca bir yaşam için ‘Her gün 1 Mayıs’ diyecek ve 1 Mayıs haftası boyunca taleplerimizi ifade edeceğiz. ‘Her yer 1 Mayıs diyecek’, mümkün olduğunca yaygın bir biçimde işyerlerinin önlerinde ve meydanlarda olacağız” denildi.

Anma ve kutlama programları ise şöyle açıklandı;

"30 Nisan'da İstanbul Taksim'deki Kazancı Yokuşu'nda her sene gerçekleştirdiğimiz anma etkinliğinde buluşacak. 1 Mayıs 1977 katliamında yitirdiğimiz canları anacak, tüm anma programlarımızı pandemi koşullarına uygun biçimde planlayacağız. Aynı gün ülkenin dört bir yanında -yine pandemi koşulları da dikkate alınacak- en yaygın biçimde işyerlerind 1 Mayıs kutlamalarını ve alanlarda basın açıklamalarımızı gerçekleştireceğiz. 1 Mayıs günü de çalışmakta olan emekçileri işyerlerinde, çalışmayan milyonları da evlerinde, balkonlarında, sokaklarında, sosyal medyada 1 Mayıs coşkusunu büyütmeye çağıracağız."

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, şu taleplerle meydanlarda olacak;

" - Herkese aşı, herkese gelir desteği sağlanmalı, acil ve zorunlu işler dışında 4 hafta çarklar durdurulmalıdır!

- Çalışırken hastalanan emekçiler için COVID-19 iş kazası ve meslek hastalığı olarak kabul edilsin!

- Kod 29 ve ücretsiz izin zulmüne son!

- İşsizlik Sigortası Fonu kaynakları patronlara değil işçilere ve işsizlere!

- Asgari ücret üzerindeki tüm vergi ve kesintiler sıfırlansın!

- İşsizliğe karşı kamu istihdamı artırılsın, hukuksuz biçimde işten çıkarılan kamu emekçileri işlerine iade edilsin, çalışma süreleri azaltılsın.

- Doğa katili projelere, Kanal İstanbul’a, betona, savaşa, silahlanmaya, sermayeye değil aşıya ve sosyal desteklere kaynak!

- Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınsın! Zorunlu mallarda ve elektrik, su, doğalgaz, iletişim faturalarında dolaylı vergiler sıfırlansın.

- Örgütlenme, özgür toplu sözleşme ve grev hakkı önündeki tüm engeller kaldırılsın!

- İstanbul Sözleşmesi Yaşatır. 6284 sayılı yasa etkin şekilde uygulansın, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün İşyerinde Şiddete Karşı 190 sayılı sözleşmesi onaylansın!"