Dışişleri'nin ABD açıklaması tartışılıyor: Türkiye 'taraflar' ifadesiyle, saldırgan gruplar ile seçilmiş yönetimi eşit mi görüyor?

ABD'de Trump taraftarlarının, Joe Biden'ın ABD Başkanlığı'na seçildiğinin resmen onaylanacağı oturumdan önce Kongre binasını basmaları üzerine Türkiye'den yapılan "taraflara" itidal çağrısı tartışma yarattı. Dışişleri Bakanlığı açıklamasında kullanılan "taraflar" kelimesi ile Türkiye'nin, meşru seçimin sonuçlarını tanımak istemeyen saldırgan gruplar ile seçilmiş yeni ABD yönetimini aynı kefeye koyduğu yolunda bir izlenim verdiği yorumları yapıldı.

Halk TV'de Şirin Payzın, Kadri Gürsel ve Emin Çapa'nın 'Sözüm Var' programında Trump taraftarlarının Kongre binasını basmasıyla ilgili Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı "taraflara itidal" çağrısını yorumlayan akademisyen Burak Bilgehan Özpek "Taraflar' ifadesi iki tarafa da eşit payeyi bahşetmek anlamına gelir. Aslında normatif bir tutum almıyormuş gibi gözükseniz de sizin normatif bir tutum aldığınıza işaret eder" dedi.

Türkiye'nin açıklamasını 'talihsiz' olarak niteleyen Özpek, "ABD'nin seçilmiş bir başkanı var ve 4 yıl boyunca görev yapacak. Demokrasilerde partiler seçim kaybeder. Burada iktidarı devretmek istemeyen ve şiddet kullanan bir lider, bir toplum kesimi var. Zor kullanarak Kongre'ye girmeleri net bir dille ahlaki, pratik ve pragmatik yönden kınanması gereken bir durumdur" diye konuştu.