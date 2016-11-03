Dışişleri Bakanı Rus televizyonuna konuştu: Öldürülen pilotun eşinden özür dilemeye hazırım

Rusya devlet televizyonu Rossiya-24'e konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Biz tabii ölen pilotun ailesine de bazı jestler de yapmak istedik. Sergey Lavrov, Rusya’nın her şeyi yaptığını dolayısıyla, herhangi bir şey yapmaya gerek olmadığını söyledi. Ben eşimle beraber pilotun eşini ziyaret edebileceğimi, tabii uygunsa, kabul ederlerse ziyaret edebileceğimi de söyledim. Eşi açısından uygunsa, ben eşimle birlikte kendisini de ziyaret etmek isterim, üzüntülerimizi bir kere daha iletmek isterim işin doğrusu" dedi.