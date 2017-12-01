Dışarıdaki Gazeteciler: Adalet ve demokrasi için, özgürlük için 2 Aralık'ta Kadıköy'de buluşuyoruz

Dışarıdaki Gazeteciler, tutuklu gazetecilere, akademisyenlere ve avukatlara özgürlük için 2 Aralık Cumartesi günü Kadıköy Mehmet Ayvalıtaş Meydanı'nda yapacakları eyleme çağrı yaptı. Dışarıdaki gazeteciler yaptıkları açıklamada, "Herkes sussun istiyorlar. Peki, bu karanlık tabloya razı mı olacağız? Elbette ki hayır! Sözümüzden feragat etmeyiz. Sözünü söylemek için gel. Kadıköy Mehmet Ayvalıtaş Meydanı'na gel! 2 Aralık 2017 Cumartesi, Saat 14.00'te el ele, göz göze, söz söze yürümek için gel!" dendi.