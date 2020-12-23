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Diş asistanı kadın, meslektaşını öldüresiye dövdü!

Darp edilen Hediye D. şikayetçi oldu

23 Aralık 2020 11:30

İstanbul Harbiye'de bulunan özel bir diş kliğinde çalışan iki kadın arasında temizlik yapma yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüştü. İş yerinde hekim asistanı olarak çalışan Hediye D., iş arkadaşı tarafından öldüresiye dövüldü. O anlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, İstanbul Harbiye'de 20 Ekim'de yaşandı. 34 yaşındaki asistan Hadiye D., odada tıbbi malzemeleri paketlediği sırada yanına gelen Meryem adlı diğer çalışan, "Burayı sen süpüreceksin. Ben her şeyi yapmak zorunda değilim" dedi. Bunun üzerine Meryem isimli kadın meslektaşına bir anda saldırmaya başladı. Hadiye D. ise dışarı kaçmak istese de Meryem saçlarından tutarak iş yerinin içerisine doğru çekti. Saçlarından sürüklediği kadını daha sonra kafasını yerlere vurduğu görüldü.

Hadiye D. yaşadıklarının ardından dışarı çıkarak esnaftan yardım istedi. 112 ekipleri tarafından kontrolü yapılan kadın daha sonra polis merkezine giderek şikayette bulundu. Polis merkezindeki ifadesinde yaşadığı dehşet dolu anları anlatan Hediye D., "Daha önce de aramızda sorunlar olan ve beni öldürmekle tehdit eden çalışma arkadaşımla birlikte işlerimiz bittikten sonra ortalığı toparlamaya başladık. Bugün dolap kilitleri değiştiği için etraf toz olmuştu. Ben tıbbi malzemeleri toparladığım sırada Meryem yanıma gelip 'Burayı sen süpüreceksin' dedi. Ben bir şey söylemedim. Telefonumu almak için odadan çıktım. Koridorda, 'Her şeyi ben yapmak zorunda değilim' gibi söylemlerde bulundu. Saçımı çekip beni diğer odalara sürüklemeye çalıştı. Kafamı duvarlara vurdu, yumruk attı. Yere düştüm tekme attı. Kaçmaya çalıştıkça yakalayıp vurdu. Elinden kurtulup dışarı çıktım ve esnaftan yardım istedim" dedi.

Kaynak: DHA

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