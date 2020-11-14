Direnişteki madenciler: Bizler 76 gündür caddelerde devletin verdiği söz için yatıp kalkıyoruz

Tazminatlarını alamayan Somalı madencilerin direnişi 76. gününde sürerken, işçiler "Ya siz devlet olarak çözün, ya da biz işçiler çözeceğiz" dedi.

Yaşadıkları mağduriyet giderileceği yönünde İçişleri Bakanlığı'ndan söz aldıklarını ifade eden madenciler, "Bizler bu devletin valisine, kaymakamına güvendik. Sabrımız kalmadı. Haklarımıza çöken işveren, devletten bile korkmayarak elini kolunu sallaya sallaya geziyor. Gereğini ya devlet yapacak, ya da biz yapmaya hazırız. Bizler artık arkamızdan iş çevrilmesini istemiyoruz" diye konuştu.