Somalı madenciler: Ölmek var dönmek yok

Tazminatlarını alamayan Somalı madenciler, 12 Ekim'den bu yana direnişte.

Ankara' ya yürümeye çalışan işçiler, Jandarma tarafından engellendi, sert müdahaleye maruz kaldı hatta gözaltına dahi alındılar.

Yaşadıkları mağduriyet giderileceği yönünde İçişleri Bakanlığı'ndan söz aldıklarını ifade eden madenciler bir haftadır, Manisa'nın Gölmarmara ilçesindeki bir spor salonunda kalıyor.

İzmir depremi nedeniyle eylemlerine ara veren ve soluğu kentteki enkazlarda alan madenciler, DW Türkçe'ye mücadelelerini ve yaşadıklarını anlattı.