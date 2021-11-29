Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü markete daldı

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, yoldan geçen bir yayaya çarparak markete daldı. 2 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri, güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Gölcük ilçesi eski garajlar mevkiinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmit istikametinden Değirmendere istikametine seyir halinde olan otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek, önce yoldan geçen yayaya sonra ise yol kenarındaki markete daldı.

Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.