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Din öğretmenini emekli eden o görüntüler...

31 Ocak 2017 11:42

Kırıkkale Beşir Atalay İmam Hatip Lisesi'ndeki bir sınıfta öğrenciler Kur'an-ı Kerim okurken öğretmen Hüseyin A.'nın sandalyede masaya ayaklarını uzatması ile ilgili görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine Kırıkkale Valililiği o öğretmeni emekliye sevk ederek öğretmenlikten attı. Kırıkkale Beşir Atalay İmam Hatip Lisesi’nde yarı yıl tatilinden önce öğrencilerin Kur’an okuduğu sırada din dersi öğretmeni Hüseyin A.’nın oturduğu sandalyeden ayaklarını masanın üzerinde üstü üste atan görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerin yerel ve ulusal basında da yer almasıyla öğretmene tepkiler çığ gibi büyüdü. Kırıkkale’de Ensar Vakfı’nın eski başkanı olduğu ve aynı zamanda İlim Yayma Cemiyeti Mütevelli Heyeti’nde aktif olarak yer aldığı belirtilen Hüseyin A.’nın derste bir öğrencisi tarafından çektiği görüntüler üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü hemen harekete geçti. Konuyla ilgili Kırıkkale Valililiği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada öğretmen Hüseyin A.’nın emekliye sevk edildiği belirtildi. Valilik açıklaması şöyle: “İlimiz Beşir Atalay İmam Hatip Lisesi öğretmeni Hüseyin Aksoy’un, Kur’an-ı Kerim dersi esnasında ayaklarını masanın üzerine uzatarak ders işlediğine ilişkin olarak bazı internet haber sitelerinde yayınlanan haber gereği aşağıdaki açıklamaların yapılması ihtiyacı doğmuştur. Konuya ilişkin olarak Valiliğimizce yapılan araştırmada; adı geçen görevlinin Beşir Atalay İmam Hatip Lisesi Meslek öğretmeni Hüseyin Aksoy olduğu anlaşılmış ve 20 Ocak 2017 tarihinde emekliye sevk edilmiştir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.”

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