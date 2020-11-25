Diego'nun ardından | Maradona, yönetmen Emir Kusturica'ya Fidel Castro'yu anlatıyor: Tanıştım, aşık oldum; bölgesini koruyan bir canavar gibiydi

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Yıl 2008... Bugün 60 yaşında hayatını kaybeden futbolun efsane ismi Diego Armando Maradona, Avrupa Sineması’nın önemli yönetmenlerinden Emir Kusturica'ya kendi hayatının konu alındığı 'Maradona by Kusturica' belgeselinde Küba devriminin lideri 90 yaşındaki Fidel Castro ile tanışmasını ve onu ve Güney Amerika'yı anlatıyor. Maradona belgeselde Castro için "1987 ile Fidel ile tanıştım. Che, Arjantin ve Küba hakkında 5 saat konuştuk ve Fidel'e aşık oldum. Bölgesini koruyan bir canavar gibi görünüyordu" ifadelerini kullanıyor.

Kusturica'nın Gabriel Garcia Marquez'den alıntıladığı 'Eğer Latin Amerika tarihinde Castro olmasaydı, Yankiler çoktan Patagonya'ya yerleşmişti bile ve hepiniz de İngilizce konuşuyor olurdunuz' sözlerine "Bence biz ABD'nin bir parçasıyız" yanıtını veriyor. Kusturica'nın "Peki ne düşünüyor, bütün bir dünya Amerikan sömürgesi mi olacak?" sorusuna "Görünüşe bakılırsa öyle ama Çin değil" diyor.

Maradona daha sonra Castro ile olan buluşmasına değiniyor. Ülkesinde politikacıların hepsinin siyasetle birlikte zengin olduğuna dikkat çeken Maradona, "Fidel hırsızlıkla suçlanmayacak tek politikacı... Tabii ona politikacı diyebilirsek... O, 'Ülkem için, toprağı için canımı ortaya koydum' diyebilecek tek politikacı. O bir devrimci..." ifadelerini kullanıyor.

Efsane futbolcu Diego Maradona, bugün 60 yaşında kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

1986 Dünya Kupası, Arjantinli futbolcu Diego Armando Maradona'nın yıldızlaştığı kupa olarak tarihe geçti.

Arjantin'in Dünya Kupası'nı kazanmasında önemli rol oynayan Maradona, 7 maçta attığı 5 golle, takımının en golcü futbolcusu olarak da dikkati çekti.

Meksika'daki Dünya Kupası'na damgasını vuran olay Maradona'nın, İngiltere'ye eliyle attığı goldü.

Arjantin ile İngiltere arasında oynanan ve Güney Amerika temsilcisinin 2-1 kazandığı maçta, Maradona takımının 2 golüne de imza attı.

Maradona, Azteca Stadı'nda 114 bin 580 kişinin izlediği maçta İngiliz kaleci Shilton'ı eliyle attığı golle mağlup ederken, Tunuslu hakem Ali Bennaceur orta sahayı gösterdi. İngiliz futbolcuların itirazlarına rağmen hakemin kararı değişmezken, Maradona, daha sonra verdiği röportajda bu gol için "Tanrı'nın eli" ifadesini kullandı.

Arjantinli futbolcunun aynı maçta orta sahadan aldığı topla İngilizleri çalımlayıp attığı gol de kupa tarihinin en güzel golleri arasında gösterildi.

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