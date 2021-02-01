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Didem Kınalı dans ederken kafasını çeviren Bülent Serttaş destek mesajlarını paylaştı

Didem Kınalı yaşadığı olayı 'büyük bir saygısızlık' şeklinde değerlendirmişti

01 Şubat 2021 18:01

İbo Show'a konuk olan ve Didem kınalı dans ederken başka yerlere bakmasıyla sosyal medyada gündem olan şarkıcı Bülent Serttaş, kendisine gelen destek mesajlarını paylaştı. Oryantal Didem de yaşadığı olayı 'büyük bir saygısızlık' şeklinde değerlendirmişti. 

Her cumartesi akşamı seyircilerin karşısına çıkan İbo Show'da Didem Kınalı'nın dans ettiği görüntüler sosyal medyada çok konuşuldu. Konuklardan 'oyuncu Ali Sunal ve şarkıcı Bülent Serttaş'ın oryantal Didem Kınalı dans ederken gözlerini ondan kaçırdı' şeklinde yorumlanan anlar sosyal medyada gündem oldu. 

Konu hakkında açıklama yapan Ali Sunal, yanlış anlaşıldığını belirterek Didem'in dans performansını hayranlıkla izlediğini söyledi. Ünlü şarkıcı Bülent Serttaş ise konuyla ilgili kendisine gelen destek mesajlarını Instagram hesabında paylaştı.

TIKLAYINIZ - Didem Kınalı'dan Bülent Serttaş'a tepki: Büyük bir saygısızlık, yakıştıramadım!

İşte Bülent Serttaş'ın paylaşımlarının bazıları;

Oryantal Didem dans ederken kafasını çeviren Bülent Serttaş açıklama yapmak yerine destek yorumlarını paylaştı
Oryantal Didem dans ederken kafasını çeviren Bülent Serttaş açıklama yapmak yerine destek yorumlarını paylaştı
Oryantal Didem dans ederken kafasını çeviren Bülent Serttaş açıklama yapmak yerine destek yorumlarını paylaştı
Oryantal Didem dans ederken kafasını çeviren Bülent Serttaş açıklama yapmak yerine destek yorumlarını paylaştı
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