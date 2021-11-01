Dezavantajlı çocuklara 'robotik eğitim' programına katılan CHP'li Böke: Yeni bir gelecek öyküsü yazmaktan heyecan duyuyorum

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke dezavantajlı öğrencilere “Robotik Kodlama” eğitim kursu veren bir programa katıldı. Böke, “Bugün Türkiye'yi bir karanlığın içerisine hapsetmiş olan bir anlayışın karşısına, gülümseyen, aydınlık, umutla 'Ben buradayım' diyen ve kendini içinde bulan çocuklarla yeni bir gelecek öyküsü yazıyor olmaktan da heyecan duyuyorum” dedi. Aralık ayında yapılacak olan Milli Eğitim Şurası’nı hatırlatan CHP Eğitim Danışmanı Ali Taştan ise, “Umarım yapılacak şura sonrasında ülkemizdeki tüm çocuklara eşit eğitim sağlama imkanımız olacaktır” dedi.

Ankara’nın Mamak ilçesinde özel bir dil okulu dezavantajlı öğrencilere 2 haftalık "Robotik kodlama” eğitimi verdi. Programa katılan 43 öğrenciye eğitim sertifikaları bugün teslim edildi. Sertifika törenine CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, CHP Eğitim Danışmanı Ali Taştan, Türkiye Üstün Zekalılar ve Üstün Yetenekliler Eğitim Kültür Sağlık Vakfı Başkanı Erdal Kiziroğlu, Edutek Yönetim Kurulu Başkanı Zülfikar Çelik ve sponsor iş kadını Didem Temel de katıldı.

"Cumhuriyet çocukların, kadınların, eşitliğin devrimi"

Etkinlikte konuşan CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke şunları söyledi:

“Son dönemde parçası olduğum en güzel etkinliklexrden birinde sizlerle bir arada bulunmaktan büyük bir heyecan duyuyorum. Sevgili çocuklar sizin için aydınlık bir geleceği, geçmişten gelen yüzyıllık bir mirası, yeniyi tarif ederek birlikte kurma iradesini büyütmek için çalışıyoruz. Bugün sizin ışıldayan gözlerinizle ve geçmişi çok iyi bilen, ama geleceği kuracak olan bir güçle burada olduğunuz için çok büyük heyecan duyuyorum. Daha birkaç gün önceydi Cumhuriyetin 98. Yılını kutladık. O, 98 yılı bir miras olarak omuzlarımıza bırakmış olan, bir güce dönüştürmüş olan neydiyse şimdi sıra önümüzdeki yüzyılda birlikte yeni bir öyküyü yazmak. Yeni öykü diyorum çünkü; geçmişin mirasını yarınlara taşıyacak, ikinci yüzyılda yeniden ‘Cumhuriyet’ diyecek… Cumhuriyetin eşitlik, özgürlük, demokrasi olduğu, cumhuriyetin bu ülkenin vatandaşı olan her çocuğun kendisini içinde eşit gördüğü bir gelecek olduğu gerçeğini hatırlıyor ve büyütüyor olmamız gerekiyor. Cumhuriyet çocukların, kadınların devrimi. Cumhuriyet eşitliğin devrimi. Bugün Türkiye'yi bir karanlığın içerisine hapsetmiş olan bir anlayışın karşısına, gülümseyen, aydınlık, umutla 'Ben buradayım' diyen ve kendini içinde bulan çocuklarla yeni bir gelecek öyküsü yazıyor olmaktan da heyecan duyuyorum. Bugün Türkiye’yi ucuza üretmeye mahkum eden, emeği sömüren bir düzen kurmuş bir anlayışın karşısına yeniyi üreten, yeniyi mahallesinden üreten… Robotiği teknolojiyi, yazılımı öğrenen, öğrendiğiyle Türkiye’yi kalkındırmış olan gençlerle bir arada olmak çok heyecan verici."