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DEVA Partisi'ni yorumladılar: Babacan 'kutuplaşma ve popülizm yok; şeffaflık var' dedi

Şirin Payzın, Murat Sabuncu ve Gökçer Tahincioğlu yorumladı

11 Mart 2020 19:06

AKP’den istifa eden eski bakan Ali Babacan, kurduğu Demokrasi ve Atılım Partisi'nin (DEVA) benimsediği ilkeleri, getireceği yenilikleri ve vaatlerini içeren programını açıkladı. Babacan'ın ayrıldığı partisi AKP'ye yönelik eleştirilerin de bulunduğu tanıtım konuşmasını ve vaadlerinden öne çıkan başlıkları Şirin PayzınMurat Sabuncu ve Gökçer Tahincioğlu yorumladı.

Babacan'ın parti programının 4'te 1'inin ekonomiye ayrıldığını ve dış politikaya da vurgu yapıldığını belirten Murat Sabuncu, "Babacan'ın dış politikasında NATO ve AB ile güçlü ilişki kurulmasının altını çiziyor" dedi. 

Partinin tanıtım toplantısını Ankara'da takip eden T24 Ankara Temsilcisi Gökçer Tahincioğlu da, "Daralan siyaset alanına vurgu yapan Babacan, 'beka' siyaseti üzerinden siyaset yapılmayacağını söyledi. Hamaset siyaset yapmayacağını söyledi" dedi. 

Babacan'ın "AKP'nin geniş zemine seslenememesinin boşluğunu doldurmaya çalışacağını" dile getiren T24 yazarları, DEVA'nın ittifaklara açık olduğu mesajını verdiğini ve Babacan'ın 'şeffaflık' ilkesini öne çıkardığı değerlendirmesinde bulundu. 

 

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