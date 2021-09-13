T24 LogoT24 Logo
Haberler

DEVA'lı Yeneroğlu, metrobüsten atılan sığınmacıların görüntüsünü paylaştı: Kitleleri bu utanca itenler insanlıklarını sorgulasın

13 Eylül 2021 10:03

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, metrobüsten atılan sığınmacıların görüntüsünü paylaşarak "Kitleleri bu utanca itenler insanlıklarını sorgulasın" dedi. 

İstanbul'da iddiaya göre metrobüste bir tartışmanın ardından sığınmacılar metrobüsten atıldı. Olay anına ilişkin görüntüleri paylaşan Yeneroğlu, eleştirilerini dile getirdi.

Yeneroğlu, "Hayatımın büyük ekseriyetini yurt dışında azınlık olarak yaşadım ve kendimi bildim bileli ırkçılıkla mücadele ettim ama böyle insanlık adına utanç verici bir manzara ile çok az karşılaştım. Kendi ülkemde olması daha acı... Kitleleri bu utanca itenler insanlıklarını sorgulasın" yorumunu yaptı. 

mustafa yeneroğluyeneroğludevaırkçılık

Diğer Videolar

İmamoğlu, metroda interneti test etti; "İnsanların şehirlerde haberleşemediği hiçbir yer kalmamalı"

İki kadının markette 'maske takmama' kavgası; ürünler havada uçuştu

Papağan, güvenlik kamerasıyla 'saklambaç oynadı'

TİP Genel Başkanı Baş: İktidarın eğitimde ‘fırsat eşitliği’ diye sunduğu şey, aslında fıtrat eşitliğinden ibarettir

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 2 Kasım 2021

HDP'li Paylan'dan Milli Eğitim Bakanı Özer'e: Boğaziçi Üniversitesi’nin kapısında yüzlerce polisle mi özgür bireyler yetiştireceksiniz?

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24