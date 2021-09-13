DEVA'lı Yeneroğlu, metrobüsten atılan sığınmacıların görüntüsünü paylaştı: Kitleleri bu utanca itenler insanlıklarını sorgulasın

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, metrobüsten atılan sığınmacıların görüntüsünü paylaşarak "Kitleleri bu utanca itenler insanlıklarını sorgulasın" dedi.

İstanbul'da iddiaya göre metrobüste bir tartışmanın ardından sığınmacılar metrobüsten atıldı. Olay anına ilişkin görüntüleri paylaşan Yeneroğlu, eleştirilerini dile getirdi.

Yeneroğlu, "Hayatımın büyük ekseriyetini yurt dışında azınlık olarak yaşadım ve kendimi bildim bileli ırkçılıkla mücadele ettim ama böyle insanlık adına utanç verici bir manzara ile çok az karşılaştım. Kendi ülkemde olması daha acı... Kitleleri bu utanca itenler insanlıklarını sorgulasın" yorumunu yaptı.