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Dev petrol platformu İstanbul Boğazı'nda

12 Ağustos 2020 11:05

Panama bayraklı dev petrol plaftormu 'GPS Saturn", İstanbul Boğazı'ndan geçiyor.

Alınan bilgiye göre, 5 bin 235 groston ağırlığında, 52 metre uzunluğundaki “GSP Saturn” isimli petrol platformunu çeken gemi, sabah Karadeniz'e geçmek üzere İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Geminin Marmara Denizi’nde ilerleyişini sürdürüyor. Panama bayraklı GSP Saturn’e, güvenlik amacıyla Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne ait römorkörler eşlik ediyor.

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