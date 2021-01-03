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Dernek görünümlü kumarhaneye baskın

03 Ocak 2021 16:02

İstanbul Üsküdar’da Dernek görünümlü bir binaya yapılan baskında, kumar oynadığı tespit edilen 21 kişiye toplam 74 bin 849 lira para cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Üsküdar’da Küplüce Mahallesinde bulunan bir dernek binasında kumar oynatıldığı ihbarını aldı. Dernek görünümlü kumarhaneye baskın düzenleyen polis ekipleri,  21 kişiyi kumar oynarken suçüstü yakaladı.

Polis, ekipleri 21 kişiye kumar oynamak ve Koronavirüs tedbirleri kapsamında Umumi Hıfzıssıhha Kanununa muhalefetten toplam 74 bin 849 lira idari para cezası kesti. Öte yandan işyeri ruhsatı bulmadığı tespit edilen bina ekipler tarafından mühürlenerek kapatıldı.

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