Depremin ardından İzmir'de trafik yoğunluğu yaşandı

Ege Denizi'nin İzmir Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğünde depremin ardından, İzmir'in çeşitli merkez caddelerinde trafik durma noktasına geldi. Kurtarma araçlarının trafikte takılmasının ardından yetkililer vatandaşları mecbur kalmadıkça trafiği kilitlememeleri konusunda uyardı.

İzmir Seferihisar ilçesi açıklarında 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bornova ve Bayraklı'da yıkılan binalar olduğunu ifade eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, enkaz altında vatandaşların kaldığını ve arama-kurtarma çalışmalarının başladığını söyledi. Öte yandan trafiğin kilitlendiği anlar kameralara böyle yansıdı.

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