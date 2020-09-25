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Depreme stüdyoda yakalanan Lerzan mutlu, canlı yayında annesini aradı

Mutlu, telefonuyla annesini ayarak iyi olup olmadığını öğrendi

25 Eylül 2020 11:38

Uçankuş TV'de program sunan Lerzan Mutlu, dün akşamüstü İstanbul'da meydana gelen depreme canlı yayında yakalandı. Kısa süreli şok yaşayan Mutlu, canlı yayında annesini aradı.

Dün Marmara Denizi'nde Tekirdağ açıklarında saat 16.38'te 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem İstanbul başta olmak üzere çevre illerden de hissedildi. 

Canlı yayında annesini aradı

UçanKuş TV ekranlarında yayınlanan Lerzan'la Çok Mutlu programında Lerzan Mutlu ve şarkıcı Hande Ünsal depreme canlı yayında yakalandı. Mutlu ve Ünsal deprem esnasında panikleyince annelerini aramak istedi. Ekip arkadaşlarından depremin şiddetini öğrenmelerini isteyen Mutlu, telefonuyla annesini ayarak iyi olup olmadığını öğrendi.

 

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