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Deprem anında evden hızla çıkarken yanınızda neler olmalı?

17 Ağustos 2018 17:15

Türkiye, 17 Ağustos depreminin 19. yıl dönümünde kaybettiği binlerce insanın yasını tutmaya devam ederken, Japonya'nın Kobe kentinde faaliyet gösteren Kobe Shinbun gazetesinin hazırladığı video deprem anında çantamızda neler olması gerektiğine dair ipuçları veriyor. Bilinçli bir acil durum çantası yapmak için insanları eğitmek amacıyla yola çıkan gazete, bunun için iki sayfalık bir ilan hazırladı. Acil durum çantası planı gibi hazırlanan sayfalara, içine konması gerekenler gerçek boyutlarıyla çizilmiş ve konuya dair bilgiler yazıyla verilmiş. Ailelerin, bu sayfanın üzerine ilgili eşyaları hep beraber koymaları, böylece acil durumda evden çıkarken yanlarında olması gereken çantayı önceden hep birlikte hazırlamaları planlanmış. Bunu yaparken de konuşuyorlar, tartışıyorlar, ihtiyaçları gözden geçiriyorlar. Hatta sayfanın boş bırakılan kısmına hangi eşyayı eklemeleri gerektiğine birlikte karar veriyorlar. Böylece, ailecek afet durumunu konuşmuş, neler yaşanabileceğini öngörmüş ve buna hazırlık yapılmış oluyor.

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