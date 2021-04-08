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Denizlili pazarcı: Artık gram gram peynir satıyoruz

08 Nisan 2021 09:47

Denizli'de peynir satan bir pazarcı, insanların artık gramla peynir almaya başladığını, 5 kişilik bir ailenin 100 gram peynir aldığına şahit olduğunu söyledi. 

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca'nın Tavas ilçesinde pazarcıları ziyareti sırasında diyaloğa girdiği pazarcı, “Peynirin kilosu 30 TL oldu, insanlar hala 5 TL’lik peynir alıyor. 100 TL’lik banknot çıktığında 7 kg tereyağı alınabiliyordu, bugün tereyağının kilosu olmuş 55-60 lira, 100 TL’ye 2 kg tereyağı dahi alınamıyor" dedi.

Karaca ise pazar esnafına gerçekleştirdiği ziyarette, "Gramla peynir almak zorunda kalan, pazardan meyve sebzeyi korka korka tarttıran halkın bu hale düşmesinin izahı olamaz. Lebaleb kongreleri yapanlar, halkın arasına karışmıyor, acı tabloyu görmezden geliyor" ifadelerini kullandı.

Ekonomik sorunlara dikkat çeken pazarcı, "Sabaha kadar asfalt yap, köprü yap, para getirmiyor. Fabrika yapmalı, üretimi desteklemeli, çiftçiye destek vermeli" dedi. 

 

Gülizar Biçer KaracaTavas ilçesidenizlipazarcı ziyaretigram peynir satıyoruz

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