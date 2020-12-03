T24 LogoT24 Logo
Haberler

Denizli’de 50 adet kalem suikast silahı ele geçirildi

03 Aralık 2020 14:38

Denizli, jandarma ekiplerinin şüpheli bir araca yönelik düzenlediği operasyonda 50 adet kalem suikast tabancası ile bu silahlara ait 175 adet mermi ele geçirildi.

Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından alınan istihbarat bilgisi üzerine silah ve mühimmat kaçakçılığı yapan şahıslar takibe alındı. Çevre illerden temin ettikleri silah ve mühimmatları Denizli’de bulunan silah kaçakçılığı yapan şahıslara satarak piyasaya sürüleceği ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. KOM ekipleri şahısları kullandıkları otomobili takibe aldı.

Jandarma ve KOM ekipleri Tavas ilçesi Sarıabat Mahallesi sınırları içerisinde yol üzerinde kontrol noktasında otomobili durdurdu. Otomobilde bulunan 2 şahıs ile birlikte araçta yapılan arama sonucunda, 50 adet suikast silahı bilinen adı ile kalem silahla beraber 175 adet 7,65 milimetre çapında mermi ele geçirildi. Jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 2 şahıs karakolda ki ifadelerinin ardından haklarında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

ETİKETLER

denizlioperasyonkalem silahsuikast

Diğer Videolar

Sokak röportajından: Erdoğan olmazsa biz olmayız ki...

Putin Ortodoks Noel'ini buzlu suya girerek kutladı

Kılıçdaroğlu'ndan Hrant Dink mesajı

Bahçeli'nin basın danışmanının hedef aldığı Ayşenur Arslan: Ağzınızdan çıkanı kulağınız duysun!

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay: Erken seçim olacağını Erdoğan da şüphesiz biliyor

Japonya’da zincirleme kaza: 130 araç birbirine girdi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

17 yaşındaki yeğenine tecavüz ettiği DNA raporuyla kanıtlanan Osman Çur,...

Doğu Perinçek ile Cem Toker arasında 'aşı' gerilimi: Yok 'Reise...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ankara Valiliği'nden vatandaşlara uyarı ...

Bahçeli'nin Başdanışmanı: İki tokat, üç sopa yiyen için ortalığı ayağa...

Bahçeli, Karar yazarlarının adını verdi: Ülkücüleri saldırılarla ilişkilendirmek komplodur; kiralık...

ÖSYM, 2021 sınav takvimini açıkladı...

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti: İktidardan...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

17 yaşındaki yeğenine tecavüz ettiği DNA raporuyla kanıtlanan Osman Çur,...

Doğu Perinçek ile Cem Toker arasında 'aşı' gerilimi: Yok 'Reise...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24