T24 LogoT24 Logo
Haberler

Denize haç atılırken ezan okununca, Bartholomeos törene ara verdi

20 Ocak 2019 14:43

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, Patrik Bartholomeos'un da katılımıyla, Hazreti İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin yıl dönümü nedeniyle ayin ve denizden haç çıkarma töreni düzenlendi. Denize haç atılacağı sırada öğle ezanı başlayınca, Bartholomeos törene ara verdi. Ezanın bitmesiyle denize atılan haçı almak için 6 kişi soğuk suya girdi. Mudanya'nın Tirilye Mahallesi'nde ilk kez gerçekleştirilen etkinlikte, Rum Ortodoks Kilisesi geleneğine göre, Hazreti İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin yıl dönümü nedeniyle ayin ve denizden haç çıkarma töreni düzenlendi. Törene Fener Rum Patriği Bartholomeos da katıldı. Faruk Çelik Kültür Merkezi'nde düzenlenen 3 saatlik ayinin ardından Patrik Bartholomeos, din adamları ve çok sayıda Ortodoks vatandaş Tirilye sahiline geldi. Dua edildikten sonra denize haç atılacağı sırada öğle ezanı başladı. Bunun üzerine Bartholomeos törene ara verdi. Ezanın bitmesinin ardından devam eden törende, Patrik Bartholomeos haçı denize attı. Biraz açıkta duran tekneden soğuk suya atlayan 6 kişi, haçı almak için yarıştı. Haçı alan kişi sahildekiler tarafından alkışlarla kutlandı. Ardından Patrik Bartholomeos ve rahipler gökyüzüne beyaz güvercin bıraktı. Katılımcılara tören ve yürüyüş sırasında Mudanya Belediye Bandosu eşlik etti.

ETİKETLER

haç atma töreniezanbartholomeostörenara verdiaracami

Diğer Videolar

Ahmet Şık'tan Osman Kavala hakkındaki gözaltı kararına tepki: Kimse enseyi karartmasın, bu mafya rejimi 2020'yi bitiremeyecek

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 18 Şubat 2020

Murat Sabuncu ve Aydın Engin, Gezi kararını yorumladı: "Öyle sanıyorum ki duruşma aralarında telefonlar iyi çalıştı"

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden 'Metroda nezaket kuralları' videosu

Saros Körfezi'nde köpekbalığı görüntülendi

HDP'li Garo Paylan: Erdoğan'ın kararıyla tutuklanıp bırakılıyoruz, bu ülke için yıkım

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Ne Türkiye, ne de Rusya birbirinden vazgeçmek istiyor; ama gerginlik...

"Ne yaptım ki devlet beni canlı canlı hayatımın sonuna kadar...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Cinsellik temalı sohbet videosu 3 milyon kez izlenen influencer Cansu...

Kitabının 'tılsımlı' olduğunu savundu; sadece satın alanlar enerjiden faydalanabilirmiş!...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Gezi Parkı davası | Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 9...

Kütüphanede porno film çektiler!...

Nihal Olçok Çağlayan ve Erdoğan ailesinin fotoğrafını paylaşarak "Sakal geldi,...

Müzisyen Ercüment Gül’ün cinsel tacizi ve reddedilince yaptığı hakaretler, telefon...

Tahliye edilmesi beklenen Osman Kavala için yeniden gözaltı kararı!...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Ne Türkiye, ne de Rusya birbirinden vazgeçmek istiyor; ama gerginlik...

"Ne yaptım ki devlet beni canlı canlı hayatımın sonuna kadar...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Cinsellik temalı sohbet videosu 3 milyon kez izlenen influencer Cansu...

Kitabının 'tılsımlı' olduğunu savundu; sadece satın alanlar enerjiden faydalanabilirmiş!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24