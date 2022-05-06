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Denize düşen çocuğu görevli personel boğulmaktan kurtardı

8 yaşındaki çocuk feribottan inip, iskelede gezinirken boşluğu fark etmeyerek denize düştü

06 Mayıs 2022 13:51

Bursa'da iskeleye yanaşan feribottan inip iskelede dolaşırken denize düşen kız çocuğunu, iskelede görevli personel denize atlayarak kurtardı.

Olay, Bursa'nın Mudanya ilçesi Güzelyalı iskelesinde meydana geldi. İstanbul'dan Bursa'ya gelen feribotun iskeleye yanaşmasının ardından yolculardan birinin 8 yaşındaki çocuğu feribottan inip, iskelede gezinirken boşluğu fark etmeyerek bir anda denize düştü. Küçük kızın çırpındığını gören vatandaşlar önce can simidi attı, ardından iskelede görevli personelden yardım istedi.

Bir personel denize atlayarak küçük çocuğu suyun yüzeyinde tuttu. Yardıma gelen diğer personellerle birlikte, 8 yaşındaki çocuk düştüğü yerden kurtarıldı. Feribota çıkarılarak ilk yardımı yapılan küçük çocuk için 112 Acil Çağrı Merkezinden sağlık ekibi talep edildi. Küçük çocuk ayakta yapılan kontrollerinin ardından ailesine teslim edildi.

 

BursaMudanyaDenize düşen çocukFeribot112

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