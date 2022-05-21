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Deniz dip temizliğinde soba borusundan sandalyeye kadar çıkmayan çöp kalmadı

21 Mayıs 2022 13:12

Muratpaşa Belediyesi Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezleri (ASSİM) Çevre Platformu Sualtı Temizlik Timi ve Antalya Sualtı Derneği üyeleri Kaleiçi Yat Limanı'nda yaptıkları dip temizliğinde çuvallarla plastik ve şişelerin yanı sıra soba borusu, ve sandalye gibi atıklar çıkardı. Denize 500 çipura yavrusu da bırakıldı.

Antalya'da, Muratpaşa Belediyesi'nin Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezleri (ASSİM) Çevre Platformu Sualtı Temizlik Timi kurdu. Avrupa Birliği (AB) Sivil Düşün Programının 'Temiz Deniz Temiz Gelecek' projesiyle dalış eğitimi alan 20 genç, Antalya Sualtı Derneği üyeleriyle ilk sualtı temizliğini, Kaleiçi Yat Limanı'nda gerçekleştirdi. Çalışmaya deniz polisinin kurbağa adamları da destek verdi.

Antalya Sualtı Derneği Başkanı Semih Başaran, projenin amacının çevre konusunda, denizlerin kirliliği konusunda vatandaşların farkındalığını arttırmak olduğunu kaydetti.

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