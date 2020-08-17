Günler sonra ilk kez görüntülendi; Ozan Güven'e 'Deniz Bulutsuz' soruldu

Sevgilisi Deniz Bulutsuz 'a şiddet uyguladığı iddiasıyla mahkemeye verilen ve Ocak ayında hakim karşısına çıkacak olan oyuncu Ozan Güven aylar sonra ilk kez görüntülendi.

Bulutsuz'u darp ettiği iddialarıyla 2021 Ocak ayında hakim karşısına çıkacak olan ünlü oyuncu Ozan Güven, Levent'teki evine motoruyla geldi. Ozan Güven'e darp iddialarıyla ilgili soru soruldu. Güven bu sorulara “Konu yargı sürecindedir", "Yargı sürecini bekleyelim” demekle yetindi.

Babil dizisiyle ilgili soruya yanıt vermedi

Güven, reklam afişlerinin kaldırılması ve Babil dizisinden de gönderildiği iddialarıyla ilgili sorulara ise sadece “Çok teşekkür ederim kolay gelsin” cevabını verdi ve daha sonra evine giriş yaptı.

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