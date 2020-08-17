Günler sonra ilk kez görüntülendi; Ozan Güven'e 'Deniz Bulutsuz' soruldu

17 Ağustos 2020 15:50
Bulutsuz'u darp ettiği iddialarıyla 2021 Ocak ayında hakim karşısına çıkacak olan ünlü oyuncu Ozan Güven, Levent'teki evine motoruyla geldi. Ozan Güven'e darp iddialarıyla ilgili soru soruldu. Güven bu sorulara “Konu yargı sürecindedir", "Yargı sürecini bekleyelim” demekle yetindi.
Babil dizisiyle ilgili soruya yanıt vermedi
Güven, reklam afişlerinin kaldırılması ve Babil dizisinden de gönderildiği iddialarıyla ilgili sorulara ise sadece “Çok teşekkür ederim kolay gelsin” cevabını verdi ve daha sonra evine giriş yaptı.
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