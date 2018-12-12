Demokratlar'la Trump arasında bütçe tartışması: İstediğimi alamazsam hükümeti kapatırım

ABD Başkan'ı Donald Trump ve Demokrat Lideri Chuck Schumer ile Temsilciler Meclisi'nin Demokrat Parti lideri Nancy Pelosi arasında bütçe tasarısı görüşmeleri Trump'ın Meksika sınırına duvar projesine bütçe desteğinde ısrarıyla hararetli geçti. Trump ve Demokrat Parti liderlerinin Beyaz Saray'daki görüşmesine iki tarafın kameralar önünde sınır güvenliği konusunda girdiği tartışma damga vurdu. Oval Ofis'te daha önce benzeri görülmeyen şekilde kameralar önünde cereyan eden tartışmada Trump seçim kampanyasında da öne çıkan vaadi olan Meksika sınırına duvar projesine bütçe desteğinde ısrarcı oldu. Eğer istediği bütçe desteğini alamazsa hükümetin kapanacağı tehdidini yineleyen Trump, “İstediğimizi bir şekilde alamazsak, ister siz ister ordu aracılığıyla, hükümeti kapatırım” ifadelerini kullandı. Trump, “Sınır güvenliği için hükümeti kapatmaktan gurur duyarım. Çünkü bu ülkenin insanları suçluları, uyuşturucu sorunu olan insanların ülkemize akın etmesini istemiyor” dedi. Kaynak: (Voice of America)