Demirtaş: İspatlayamazsa yalancı Başbakan özür dilesin

Ankara’daki saldırıda hayatını kaybeden HDP Milletvekili adayı Kübra Meltem Mollaoğlu’nun Kadıköy'deki cenazesine katılan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun "Demirtaş, Kobane olayları öncesinde halkı isyana teşvik etti" iddiasıyla ilgili olarak "Ben istifa etmeye hazırım. Böyle bir çağrım, bu imaya gelecek bir çağrım, bir tweetim olduğunu ortaya koysunlar, çok sayıda sosyal medya trolleri var, parayla besledikleri çok sayıda sosyal medya uzmanları var, ortaya koysunlar ben şu akşama kadar istifa edeceğim, HDP Eş Genel Başkanlığı’ndan ve milletvekilliğinden. Aksi takdirde bu yalancı Başbakan’ın özür dilemesini bekliyorum" dedi.