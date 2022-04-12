DHA, muhabirini doğum yaptığı için işten çıkardı; meslektaşı basın kartını yırtarak tepki gösterdi

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Demirören Haber Ajansı (DHA) Sinop Temsilcisi Deniz Özen, mesai arkadaşının doğum yaptığı gerekçesiyle işten çıkartıldığını söyledi. Kurum kimlik kartını yırtarak tepki gösteren ve DHA'yı kınayan Özen, "Biz mesleğimizi onurumuzla yapıyoruz ve Irmak arkadaşımıza yapılan bu olayı esefle kınıyoruz. Takdiri siz kamuoyuna bırakıyoruz” dedi.

Demirören Haber Ajansı Sinop Temsilcisi Deniz Özen, paylaştığı video ile yaklaşık 2,5 yıldır DHA’da çalışan Zeynep Irmak Öcal adlı mesai arkadaşının doğum yaptığı gerekçesiyle DHA Genel Müdürü Celal Korkut tarafından işine son verildiğini duyurdu.

Genel Müdür Celal Korkut’un işten çıkardığı Irmak Öcal'a “Sen şimdi anne olacaksın, çocuğun hastalanır süt iznin falan olur. Sen hastalanırsın biz bunlarla uğraşamayız. Bu nedenle seninle çalışmak istemiyoruz” dediğini iddia eden Deniz Özen, DHA’yı kınayarak kimlik kartını yırttı.

"Irmak arkadaşımıza yapılan bu olayı esefle kınıyoruz"

Deniz Özen’in paylaştığı video ve ifadeleri şöyle;

"Herkese merhabalar, DHA Sinop Temsilcisi Deniz Özen ben. Çok üzücü bir olayı tüm kamuoyuyla paylaşacağım ve takdiri sizlere bırakacağım. Yaklaşık 2,5 yıldır Demirören Haber Ajansı’nda gecesini gündüzüne katarak çalışan bir arkadaşımız bugün işten çıkartıldı. Nedeni ise; sadece anne olması.

Bir anne adayını DHA bugün itibariyle işten çıkarmıştır. Neden? DHA Genel Müdürü Celal Bey’in gerekçesi şu; ‘Sen şimdi anne olacaksın, çocuğun hastalanır süt iznin falan olur. Sen hastalanırsın biz bunlarla uğraşamayız. Bu nedenle seninle çalışmak istemiyoruz’

Bizler DHA’yı aile olarak bilirdik, yanılmışız. Ben Deniz Özen olarak bugün itibariyle DHA ile ilişkimi kesiyorum. Kimlik kartımı da burada yırtıyorum. Biz mesleğimizi onurumuzla yapıyoruz ve Irmak arkadaşımıza yapılan bu olayı esefle kınıyoruz. Takdiri siz kamuoyuna bırakıyoruz.”

"Ben anne oldum ama siz insan olamadınız"

Zeynep Irmak Öcal, işten çıkarılmasıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Öcal, "Bugün anne olduğum için işime son verildi. Nedeni ise 'siz anne oldunuz, süt izniniz olacak, sahada aktif görev yapamayacaksınız, çocuğunuz hasta olur' gibi türlü türlü akla mantığa uymayan sadece varsayımlara dayanan bahaneler. Gelinen bu noktada ne diyeceğimi de bilemiyorum. Evet ben anne oldum ama siz insan olamadınız" ifadeleriyle yaşadıklarını anlattı.

" Herkesi #CinsiyetçiDHA demeye çağırıyoruz"

DİSK Basın-İş de işten çıkarma ile ilgili Twitter hesabından bir paylaşım yaptı. Paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Samsun'da DHA için sözleşmeli muhabirlik yapan Zeynep Irmak Öcal sırf anne olduğu için işten atıldı. Bu cinsiyetçi tutumu, ayrımcılığı kınıyoruz, herkesi #CinsiyetçiDHA demeye çağırıyoruz"