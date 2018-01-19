Demet Şener ile İbrahim Kutluay boşandı

Ünlü çiftin 15 ay süren boşanma davası sona erdi. İstanbul 14. Aile Mahkemesi, İbrahim Kutluay ile Demet Şener'in boşanmasına ve çocukların velayetinin anneye verilmesine karar verdi. Habertürk'ün haberine göre, Demet Şener 'Evlilik birliğinin temelinden sarsılmasını' ve 'aldatıldığını' ileri sürerek Ekim 2016'da boşanma davası açmıştı. Taraflar arasında çekişmeli olarak görülen davanın bugün görülen karar duruşmasına eski manken avukatlarıyla birlikte katıldı. İbrahim Kutluay'ı ise avukatları temsil etti. Mahkeme İbrahim Kutluay'ın Demet Şener'e 1 milyon 300 bin lira tazminat ödemesine ve aylık 13 bin lira Demet Şener'e, 14 bin lira da çocukları için nafaka vermesine karar verdi.