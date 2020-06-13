Demet Akalın 'Mihriban' performansı eleştirilerine yanıt verdi: Üç aydır mal gibi yatıyorum, kendimi izleyemedim

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, Cumhurbaşkanlığı'nın İletişim Başkanlığı koordinasyonunda düzenlediği 'İstanbul Yeditepe Konserleri'nde 'Mihriban' şarkısını seslendirirken sergilediği performansına yapılan eleştirilere yanıt verdi. "3 aydır evde mal gibi yatıyorum" diyen Akalın, "Ben kendimi izleyemedim" dedi.

Kendisine 'çok güzel söyledin' diyen insanların da olduğunu dile getiren Akalın, "Yok dedim neresi güzel, benim dinlemeye tahammülüm yok. Normalde güzel söylüyorum ama o gün inanılmaz soğuktu Boğaz'ın bütün soğuğunu yedim"

Ne Olmuştu?

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, Cumhurbaşkanlığı'nın İletişim Başkanlığı koordinasyonunda düzenlediği 'İstanbul Yeditepe Konserleri'nde 'Mihriban' şarkısını seslendirdi. Sosyal medyada eleştirilere neden olan performansın görüntülerini paylaşan kullanıcılar, Musa Eroğlu'nun performansı ile karşılaştırma yaptı. Kısa sürece Twitter'da gündem olan video ile birlikte Musa Eroğlu ismi de en çok konuşulanlar arasına girdi.

TIKLAYIN- Demet Akalın'ın 'Mihriban' performansı Musa Eroğlu'nu sosyal medyada gündem yaptı