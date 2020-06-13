Demet Akalın'ın 'Mihriban' performansı Musa Eroğlu'nu sosyal medyada gündem yaptı

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, Cumhurbaşkanlığı'nın İletişim Başkanlığı koordinasyonunda düzenlediği 'İstanbul Yeditepe Konserleri'nde sahne aldı. Birçok şarkı okuyan Akalın'ın, Abdürrahim Karakoç'un eseri 'Mihriban' şarkısını seslendirdiği performansı ise çoğu kişi tarafından beğenilmedi.

Sosyal medyada eleştirilere neden olan performansın görüntülerinİ paylaşan kullanıcılar, Musa Eroğlu'nun performansı ile karşılaştırma yaptı. Kısa sürece Twitter'da gündem olan video ile birlikte Musa Eroğlu ismi de en çok konuşulanlar arasına girdi.

Eleştirilere yanıt verdi

'Mihriban' şarkısını seslendirirken sergilediği performansına yapılan eleştirilere yanıt verdi. "3 aydır evde mal gibi yatıyorum" diyen Akalın, "Ben kendimi izleyemedim" dedi.

Kendisine 'çok güzel söyledin' diyen insanların da olduğunu dile getiren Akalın, "Yok dedim neresi güzel, benim dinlemeye tahammülüm yok. Normalde güzel söylüyorum ama o gün inanılmaz soğuktu Boğaz'ın bütün soğuğunu yedim"