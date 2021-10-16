Dedeoğulları avukatı Karabulut, telefon görüşmelerini paylaştı: Katliamın ırkçı saikle yapıldığı belgelerle kanıtlandı

Dedeoğulları ailesinin avukatı Abdurrahman Karabulut, “Şüphelilerin yazışmalarında müvekkillerimi şikayetten vazgeçirme uğraşları var. Tetikçinin ifadesinde elinde kağıtlarla Dedeoğulları’nın evine şikayetten vazgeçirme için gittiğini söylemesi ve bunun görüntülerde yer alması kanıttır” dedi.

Konya’da katledilen Dedeoğulları’nın avukatı Abdurrahman Karabulut, ofisinde dosyadaki son gelişmelere ilişkin basın toplantısı düzenledi. Toplantıya Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu da katıldı.

Gelişmelere dair bilgi veren Karabulut, “Müvekkillerime yönelik 12 Mayıs’ta yapılan saldırıdan sonra saldırının ırkçı bir saikle işlendiği belirtmiştik. Ama bunları belirtirken, 7 müvekkilimden 5’inin emniyet ve savcılıkta vermiş olduğu ifadeler çerçevesinde söylüyorduk. 12 Mayıs saldırısından sonra 6 kişi tutuklandı, kısa bir süre sonra 4 kişi tahliye oldu. Biz yeniden tutuklama ve müvekkillerimin korunması talebinde bulunurken 30 Temmuz’da katliam gerçekleşti” ifadelerini kullandı.

"Saldırının ırkçı bir saikle işlendiğini tartışmasız ortada"

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre gelinen aşama itibariyle soruşturma dosyasını 4 açıdan ele alacağını ifade eden Karabulut, 18 şüphelinin 12 Mayıs saldırısı sonrası kendi aralarında kurduğu “mahkeme” isimli WhatsApp grup yazışmalarına, ses kayıtlarına dair şu bilgileri verdi:

“El konulan telefonlardan elde edilen imajlar, ses kayıtları ve yazışmalar artık saldırının ırkçı bir saikle işlendiğini tartışmasız ortaya koydu. Cezaevinde olan Veli Keleş’in tahliye edilen Ali Keleş’le yaptığı telefon görüşmesinde ırkçı saik net bir şekilde anlaşılmaktadır. Ses kaydında ve şüphelilerin kendi aralarında yaptığı yazışmalarda ‘Kürt’ler uslandı mı’ söylemi net bir şekilde ortaya çıktı. ‘Kürtler uslandı mı’ diyen, dayakla, yaralamayla, canına kastetmekle işlenen bir anlayış ırkçı bir saik değil de nedir? Diğer yandan WhatsApp konuşmalarında ‘Kürtler evi 650 bin TL’ye satıyorlarmış, inşallah, keşke’ şeklinde cevabı yazışmalar. Kürtlerin evinin satacaklarına dair bir duyumdan bahsediyorlar. Yine yazışmalarda ‘Karslı bir Kürt bulduk sulh için yarın karşı tarafla konuşacak’ diyorlar.”

"Oldukça vahim gelişmeler var”

Toplantıda konuşan Gergerlioğlu ise “Korkunç bir nefreti yansıdan bir katliamı aylardır konuşuyoruz. Çok vahim boyutları olan bir katliam yaşandı. Biz konuyu başından beri takip ettik ve ardından Meclis’te de konuyu gündeme getirdik. Kürt meselesinin önemine parti olarak sürekli dikkat çekiyoruz. Ama uyardığımız hususlarda korkunç katliamlar ortaya çıkıyor. Sorunun bitirilmesi gerektiği de apaçık ortada. Ama gelinen noktada böylesine korkunç bir katliamla karşı karşıyayız. HDP olarak yoğun bir şekilde davayı takip edeceğiz. Ama öncesi ve sonrasıyla büyük ihmallerin olduğunu görüyoruz. Gelinen noktada iddialarımızın gerçekleştiğini gördük. Oldukça vahim gelişmeler var” diye konuştu.

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