Davutoğlu: TÜİK verilerinde arıza var!

Türkiye İstatistik Kurumu’nun Koronavirüs salgının ekonomiyi etkilediği dönemde; nisan ayında işsiz sayısının geçen yıla göre 427 bin kişi azalarak yüzde 12,8 olduğunu açıklamasına bir eleştiri de Gelecek Partisi’nden geldi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin hazırladığı videoya “Rakamlarla oynayarak, gerçekleri değiştiremezsiniz. TÜİK verilerinde bir #ArızaVar!” notunu düştü.

TÜİK’in son açıkladığı işsizlik rakamlarında iş aramaktan vazgeçenler sayılmadığı için işsizlik rakamının düşük çıkması eleştirilerin nedeni olmuştu.