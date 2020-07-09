Davutoğlu'ndan Pelikan'a 'cunta' benzetmesi: 15 Temmuz'da nasıl direnmişsek bu çeteye de böyle direniriz

Tele1'de Evren Özalkuş ve Merdan Yanardağ'ın konuğu Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Davutoğlu, partisinin Genel Başkan Yardımcısı olan aynı zamanda eski AKP İstanbul İl Başkanı Selim Temurci'nin 'Pelikan' grubuna yaptığı bir eleştiri nedeniyle ifadeye çağrıldığını söyledi. Pelikan için 'cunta' benzetmesi yapan Davutoğlu, "15 Temmuz'da nasıl direnmişsek bu çeteye de böyle direniriz" dedi.

“Pelikan bir grup. Aslında herkesin bildiği bir grup. Şu anki bazı Bakanlar da ‘pelikan'a atıfta bulundu dikkat ederseniz” diyen Davutoğlu, Temurci'ye yönelik "şahsiyet suikasti" yarpıldığını ifade ederek, "Kılına dokunulursa ve herhangi bir baskı görürse dimdik ayakta dururuz. 15 Temmuz'da nasıl direnmişsek bu çeteye de böyle direniriz" dedi.

Pelikan grubu için "herkesin bildiği bir gerçek" diyen Davutoğlu, Temurci'nin ifadeye çağrılma süreciyle ilgili şöyle konuştu:

"Bir partinin genel başkan yardımcısı, yani benim genel başkan yardımcım sayın Selim Temurci, 15 Temmuz'un kahramanı. Sayın Cumhurbaşkanı'nın sol tarafında oturan, en yakınında. Ve 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı'nın talimatı gelmeden İstanbul'u ayağa kaldırmış bir kahraman. 28 Şubat'tan 1 gün önce çağrılıp ‘pelikan' konusunda yaptığı bir yorum dolayısıyla emniyete hesap vermeye çağrıldı. Şimdi de, 15 Temmuz'dan bir hafta önce İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne, ‘pelikan' konusunda yaptığı eleştiri için ifade verilmeye çağrıldı. Birisi şunu demeye çalışıyor, '15 Temmuz'un kahramanlarını bile hesaba çekeriz"

Pelikan için 'cuntacı' benzetmesi yapan Davutoğlu, kullandıkları yöntemin FETÖ'den gelen bir kültür olduğunu dile getirerek, "Bu daha öncesinde 28 Şubat'ta da başka yöntemlerle aynı şeyler uygulandı. Türkiye'de meşru çizgi dışında meşru hükümete, meşru olarak iktidara gelenlere karşı birtakım unsurlar bazen eskiden buna cunta denirdi ve başka araçlar kullanılırdı. Şimdi sosyal medya üzerinden bir algı operasyonu yapılıyor. Ve bir kişi, grup üzerinde bir şahsiyet suikastı yapılıyor. Yani onun şahsiyetine doğrudan saldırı yöneltiliyor. Ama şu yanlış anlaşılmasın, benim Başbakanlık'tan ayrılma gerekçem ‘pelikan' değildir bunu söyleyeyim. Pelikan değil, pelikan sürüsü gelse milletin bana verdiği emaneti hiçbir şekilde terk etmezdim" dedi.

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