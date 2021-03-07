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Davutoğlu: Kadın cinayetlerine karşı ortak bir tavırda birleşelim

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu kadın cinayetleriyle ilgili konuştu

07 Mart 2021 16:05

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, kadın cinayetlerine karşı yaptığı açıklamada "Gelin kadın cinayetlerine karşı ortak bir tavırda birleşelim” dedi. 

Ahmet Davutoğlu kadın cinayetlerine karşı bir açıklama yayınladı. Kadın cinayetlerine karşı ortak tavırda birleşme çağrısında bulunan Davutoğlu, "Ne mi yapalım? Öncelikle kadın cinayetlerine ve kadına karşı şiddete hiçbir şekilde müsamahakar olmayalım ve bu cürümde bulunanlara hiçbir indirim olmaksızın en sert ve kararlı hukuki müeyyideleri uygulayalım" dedi. 

Davutoğlu’nun açıklaması şöyle:

"Son 2 gün içinde önce Aydın’da yaşlı bir annemizin tecavüze uğrayıp hunharca katledilmesi sonra da Samsun’da bir kadınımızın çocuğunun önünde sokakta öldüresiye dövülmesi üzerine hepimizin dünyası bir kez daha karardı, bir kez daha yüzümüz kızardı. “Yeter artık” diye feryat etmekten yorulduk ancak bir kez daha çağrıda bulunuyoruz, herkese, yetkililere, kanaat önderlerine, siyasi partilere, toplumsal kesimlerin her birine tek tek çağrıda bulunuyoruz: Gelin kadın cinayetlerine karşı ortak bir tavırda birleşelim. Ne mi yapalım? Öncelikle kadın cinayetlerine ve kadına karşı şiddete hiçbir şekilde müsamahakar olmayalım ve bu cürümde bulunanlara hiçbir indirim olmaksızın en sert ve kararlı hukuki müeyyideleri uygulayalım. Daha sonra kadına karşı şiddet hususunda kadınlarımızı bilgilendirelim, kadınlarımızın haklarını korumalarını sağlayacak şekilde bir eğitim seferberliği başlatalım. Saldırı tehdidi altında olan kadınlarımıza sahip çıkalım. Parti üyemiz olan Gül Gülüm’ün Çatalca’da katledilmesi sonrasında ailesiyle görüştüğümde annesinin feryadı hala kulağımdadır: “Sayın Başbakanım onlarca kez koruma talebinde bulunduk ama koruma verilmedi” dedi." 

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