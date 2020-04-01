Davutoğlu: Devlet yardım toplamaz, yardım eder; evi yakan krizi görmemeye başladıysanız sosyal patlamalardan hepimizin endişe etmesi lazım

Gelecek Partisi Genel Başkanı, eski Başbakan ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Koronavirüs salgınıyla ilgili olarak tedbir almada Türkiye'nin geç kaldığını, krizin kötü yönetildiğini söyledi. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın "bağış yapma" çağrısını eleştiren Davutoğlu, "Sosyal devlet yardım istemez, yardım eder. Zekâtları devlet isterse Hazine'nin boş olduğu şüphesi doğar. Bütçe, örtülü ödenek bugünler için vardır. Evin içini yakan ekonomik krizi görmemeye başladıysanız sosyal patlamalardan hepimizin endişe etmesi lazım" dedi. Cezaevlerinden erken tahliye paketinin "ayrımcı" bir yaklaşımla düzenlenmesini eleştiren Davutoğlu, şiddete bulaşmamış insanların 'terör' iddiasıyla suçlanmasına tepki gösterirken, "Devletin görevi mahûm ettiği insanların sağlığını korumaktır. Kaçma şüphesi olmayan insanlar tutuklu yargılanmamalı. Tutuklu yargılama bir insan hakları ihlalidir. Bu kadar çok 'terörist' barındıran bir ülkenin ne kadar demokratik olduğu tartışılır" diye konuştu.



T24 stüdyosuna konuk olan Davutoğlu, T24 yazarı Murat Sabuncu’nun sorularını yanıtladı. Davutoğlu, "adrese doğrudan teslim" ihale düzenini, "Doğan Medya Grubu'nun Ziraat Bankası kredisiyle Demirören Holding'e satılmasını", küresel salgın esnasında vatandaşa yardım etmesi gereken devletin bağış çağrısı yapmasını, Koranavirüs salgını toplantılarına hekim örgütlerinin çağrılmamasını eleştirdi, "Bütçe kaynaklarını yanlış kullanırsanız, şeffaf davranmazsanız yardım istemeye başlarsınız. Türkiye'de kaybedilen kaynakları, doğrudan adrese teslim ihaleleri, müteahhitlere verilen Hazine garantilerini alt alta yazıp toplarsanız, halktan bağışla toplanacak olan devede kulak kalır. Böyle bir krizde devlet halktan para toplamaz, halka para enjekte eder" görüşünü dile getirdi.



"Türkiye için Cumhurbaşkanlığı makamı ile parti genel başkanlığının bir kişide toplanmasından daha tehlikeli bir durum görmediğinin" altını çizen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Türkiye'de kriz yanlış yönetiliyor. Duygudaşlık boyutu eksik. Böylesine bir kriz sürerken Kanal İstanbul ihalesi yaparsanız, kriz paketine konut kredisi teşviki koyarsanız, bunlar toplumun hissiyatından kopuşu gösterir" dedi.



"Ankara'da düzenlenen toplantıya hekimler, hekim örgütleri çağrılmıyorsa bu iş yürümez" diyen Davutoğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'a, "halktan, maaşlardan bağış istemek" yerine "örtülü ödeneğinden aktarımı tercih etmesi" çağrısı yaptı, "Örtülü ödenek bugünler için vardır" dedi.



"Çok ağır baskılar geliyor eski çevremden" diyen Davutoğlu, "devlet bütçesi yerle bir edilmişken susamayacağını" vurguladı. Davutoğlu, "Korkar konuşmaz, haksızlıklara göz yumarsak ve çözüm üretmezsek Türkiye otoriterleşmeye gider" diye konuştu.

Kriz sonrası döneme ilişkin Türkiye nereye gider? sorusu üzerine Macaristan’daki otoriter yönetim anlayışını hatırlatan Ahmet Davutoğlu, “Çözüm Macaristan modelini takip etmekte değil, halkın bütününü kuşatan, senin için çalışıyoruz, senin özgürlüğüne dokunmayacağız demekte. Son dernekler yasasının bu ortam içinde çıkarılması son derece yanlıştır. Bundan sonra Türkiye’nin nereye gideceği tek tek bizim performansımıza bağlı. Bizler aydınlar olarak korkar, hakikatleri konuşmaktan çekinirsek, bizler devlet adamları olarak eleştirir ama yapıcı bir model ortaya koymazsak, Türkiye otoriterleşme anlamında en kötü örneklerden birine düşünebilir. Otoriterleşmeyi sadece sayın Cumhurbaşkanını kast ederek söylemiyorum, otoriterleşme bir kültürdür. Bir bakarsınız en yukarıdaki otoriter tavır en alttaki memura kadar yansır. Ama ders alınırsa, başta benim de eski arkadaşım olan Cumhurbaşkanı, herkesi ihanetle suçlamayalım diye bir iç muhasebeye girerlerse, şimdi bir şans var. Türkiye yanlış gidiyor, bu yanlış gidiş herkes için tehlikeli. Tecrübelerden ders alınmalı. Şeffaf olunur, israf önlenir, kamu malına titizlikle bakılırsa, nefret ve otoriter dilini terk edip, içselleştirici bir demokrasi dili kullanırsa en önce kendisine fayda olacaktır" diye konuştu.

Krizin iyi yönetilmesi durumunda Türkiye’nin kriz sonrası ekonomik rekabete girebilecek 3 ülke arasında yer alabileceğini söyleyen Ahmet Davutoğlu, “Sanayi altyapımızı koruyalım, Kanal İstanbul üzerinden yeni bir hafriyat rantı oluşturmak yerine, sanayi altyapımızı kaybetmeyelim. Umut ediyorum tedbirler alınır ve Türkiye’yi kazananlar kulübü içinde tutarız” dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu sözlerini iktidara ‘karantina’ uyarısı yaparak bitirdi: “Çok ağır baskılar geliyor bana. Hakikat neredeyse ben oradayım. İktidar Beştepe’de kendini karantinasına çekilir, bizim dediğimiz mutlak doğrudur derse kendi kaybeder”