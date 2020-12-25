Davutoğlu: Beni kaygılandıran, Tayyip Erdoğan’ın ve Ak Parti’nin Bahçeli’nin esiri haline gelmiş olmasıdır

Gelecek Partisi, hazırladığı bir videoyu sosyal medya hesaplarından paylaştı.

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un parti kapatmalarına ilişkin "Parti kapatmalarının geçmişte Türkiye'de çok olumlu sonuç vermediği de görüldü" sözlerinin hatırlatıldığı video, partinin genel başkanı Ahmet Davutoğlu'nun "Beni kaygılandıran, Tayyip Erdoğan’ın ve Ak Parti’nin Bahçeli’nin esiri haline gelmiş olmasıdır" ifadeleriyle paylaşıldı.

Davutoğlu'nun bir röportajından alınan kesitlerden yapılan videoda, Davutoğlu'nun "Numan Kurtulmuş'la ilgili sayın Bahçeli'nin tutumu ise Ak Parti için yüzkarasıdır" sözlerine yer verildi.