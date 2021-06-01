Darp edilen Boğaziçili öğrenci: 5 güvenlik görevlisi saldırdı, kafama tekmeler atıldı, kıyafetlerim yırtıldı

Boğaziçi Üniversitesinde çadır nöbetine polis müdahalesi sırasında güvenlik görevlileri tarafından darp edilen bir öğrenci o anları anlattı. Öğrenci, "5 güvenlik görevlisi saldırdı, kafama tekmeler atıldı, kıyafetlerim yırtıldı" dedi.

Akademisyen Feyzi Erçin'in yaz okulunda ders vermesinin keyfi bir kararla engellenmesini protesto eden Boğaziçi öğrencileri "Feyzi Erçin yalnız değildir" diyerek çadır nöbeti başlattı. Çadır nöbetinin ardından polis müdahalesi bugün de devam etti. Özel güvenlik görevlisi okula giren öğrencileri yumrukladı. Öğrenciler yaka paça dışarı atıldı. Okulun kapısı kilitlendi, öğrenciler içeri alınmadı.

O anlarda darp edilen bir öğrenci TELE1'e konuştu. Öğrenci, "5 güvenlik görevlisi saldırdı, kafama tekmeler atıldı, kıyafetlerim yırtıldı. Kendimi savundum. Polisler gelip kendi ekip araçlarıyla götürdüler. Şimdi de kendisi ortalıkta yok" diye konuştu.

Kaynak: TELE1