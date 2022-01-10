Danıştay’da bekleyen davası hakkında Levent Üzümcü: Kazandığım tazminatı Ali İsmail Korkmaz Vakfı’na bağışlayacağım

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İBB Şehir Tiyatroları’ndan politik görüşü, basına verdiği demeçler ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar gerekçe gösterilerek ihraç edilen sinema ve tiyatro oyuncusu Levent Üzümcü, “gasp edilen haklarını alamamasına rağmen” Şehir Tiyatroları’na neden geri döndüğünü Ayşen Güven’e anlattı.

Üzümcü, ihraç edilmesiyle ilgili davanın Danıştay’da beklediğini belirterek “Danıştay’dan bir türlü karar çıkarmayarak Anayasa Mahkemesi yolunu tıkadılar. Sonuçta bu davayı öyle yada böyle kazanacağım. Kazandıktan sonra aldığım tazminatı Ali İsmail Korkmaz Vakfı’na bağışlayacağım” dedi.

Sinema ve tiyatro oyuncusu Levent Üzümcü, T24’te Ayşen Güven’in konuğu oldu. Üzümcü, 2013’teki Gezi eylemlerine katılmasından bu yana tiyatro yapamaz hale getirildi, hakkında yasaklar, sansürler, davalar ve soruşturmalar açıldı. Bu süreçte pek çok şeyle sınanan Üzümcü, hakkında açılan davaları, Şehir Tiyatroları’na dönüşünü, Şişli Belediye Meclisi üyeliği yaptığı için “Belediye’den çift maaş alıyor” iddialarını, sanat ve siyaset hayatındaki nedir, ne değildir'e dair merak edilenleri Güven’e anlattı:

“Bu tarihin üzerinde beton dökülecek”

"Yaşanan bu kadar şeyi önemsemiyorum. Bu tarihin üzerinde beton dökülecek. Böyle bir hata yaptık biz milletçe umarız bundan kimselerin haberi olmaz. Yaptığımız hatanın boyutlarını tartışabileceğimiz ölçüde tartışacağız ama pek çok ayrıntının üzerine; ben onlardan bir tanesiyim. Beton dökülecek üzerine. Dökülmeli de.”

"Bir açıklama yaptım dolar 14 oldu..."

En son “Tweet atarak doları yükselttiği” gerekçesiyle ifadeye çağırıldığına ilişkin konuşan Üzümcü, "Bir açıklama yaptım dolar 14 oldu, bir açıklama 16, bir açıklama daha 17 oldu…" dedi.

"Tiyatroya döndüm ama haklarım gasp edilmiş durumda"

Mart 2020’de İstanbul Şehir Tiyatroları’na geri döndüğünü ancak gasp edilen haklarını hala geri kazanamadığını söyleyen Üzümcü, bu konudaki pek çok bilgi eksikliğini ise şöyle açıkladı:

“Tiyatroya geri döndüm ama haklarımı hala gasp edilmiş durumda. Haksız yere işten atılma davam sürüyor. Hiç bir hakkımı geri alamadım. O gasp edilmiş haklarımla birlikte ona rağmen tiyatroya döndüm. İBB bir kurumu olduğu için Şehir Tiyatrosu. İBB, demokrasi güçlerinin eline geçince ‘Gelip Levent bey işini yapsın orada, tiyatronun ona ihtiyacı var’ dediler.

“Uydurulmuş bir kadroyla Şehir Tiyatroları’na geri dönmüş durumdayım”

İSPER İstanbul Personel Yönetim A.Ş. üzerinden bana bir kadro verdiler. ‘Şehir Tiyatroları’na döndü’ gibi algılanmak isteniyor ama şuan tiyatroda bütün haklarımı kaybederek orada uydurulmuş bir kadroyla oraya tekrar geri dönmüş durumdayım. Şimdi davamın sonuçlanmasını bekliyorum."

“Kazandığım tazminatı Ali İsmail Korkmaz Vakfı’na bağışlayacağım”

Şehir Tiyatrolarından ihraç edildikten sonra işe iadesiyle ilgili açtığı davanın iki buçuk yıldır Danıştay’da beklerdiğini dile getiren Üzümcü, şöyle devam etti:

“Eğer Danıştay’daki sayın hakimler karar verebilirlerse. Düzeltmede davam. İki buçuk yıldır Danıştay’da karar düzeltmede bekliyor. Bir türlü karar çıkarmayarak Anayasa Mahkemesi yolunu tıkadılar. Sonuçta bu davayı öyle yada böyle kazanacağım. Kazandıktan sonra aldığım tazminatı Ali İsmail Korkmaz Vakfı’na bağışlayacağım.”

“Gezi'ye gelen oyuncular durdukları yerde durabilselerdi…”

Pandemi döneminde kültür alanında yapılan tartışmalar hakkında ve kültür sanat ortamındaki dayanışmaya dair ise Üzümcü "Ben Sanço Pançosuz bir Donkişot gibi ne düşünüyorsam onu yapıyorum. Ama benim sanat camiasında gördüğüm şey; insanlar sanatın arkasına saklanarak bir çıkış yolu buldular.

Şunu anlatamadım insanlara; görülen yanlışlar karşısında susmanız, o yanlışın bir parçası olmanız demektir. Şimdi işte zurnanın zırt dediği yere geldik. Ellerinde kameralar zamları, köpeklerlerin öldürülüşünü eleştiriyorlar… Aynı Gezi Direnişi’nde yaşadığımız şey gibi. O gün oraya gelen bütün oyuncular durdukları yerde durmaya devam edebilselerdi, bu piyasa kitlenecekti, bu ülke daha farklı düşüneceklerdi ama yapmadılar.”

“YouTube'da yazarların ve şairlerin hayatını anlatacağım”

YouTube kanalında da yeni projeler yapacağından da bahseden Üzümcü, kısa ve özel metinlerle yazarların ve şairlerin hayatlarını anlatacağının müjdesini verdi. “Rüstemoğlu Cemal’in Tuhaf Hikâyesi” oyunuyla Şehir Tiyatroları sahnelerine dönen sanatçı seyircilerini davet etmeyi de ihmal etmedi.