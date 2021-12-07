Damada 'pompalı tüfek' takan kişi: Pişman değilim, aklım yapamadıklarımda hâlâ

Düğünde arkadaşına pompalı tüfek takan Onur İlkan Demirkol, İhlas Haber Ajansı'na konuştu. Silahı taktığı için pişman olmadığını söyleyen Onur İlkan Demirkol, "Evet ben taktım. Bizde geleneksel olarak ayva, elma, emzik takarlar. Biz de pompalı tüfek düşündük şaka olarak taktım. Sosyal medyaya düşmüş yanlış yorumlamışlar. Pişman değilim. Aklım hala yapamadıklarımda. Silah emniyette. Para cezası kesildi 944 lira. Damada para da taktım, cezayı da ödedim. Karakoldan aradılar silahı teslim ettim. Damat kabul etmedi iade etti. 'Bu büyük dedi' bana. Kötü bir şey yok. Şiddete biz de karşıyız. Şaka amaçlıydı" dedi.

İstanbul Beylikdüzü'nde bir düğünde takı olarak pompalı tüfek takan kişi ve damat gözaltına alınmıştı.

Polis, kişilere 944'er lira cezai işlem uygularken tüfeğe el koymuştu. Ayrıca, salgın tedbirlerine uymayan salonun sahibine 3 bin 469 para cezası kesilmiş ve ruhsatsız faaliyet gösterdiği için idari işlem başlatılmıştı. TIKLAYIN - Düğünde takı yerine "pompalı tüfek" takan kişiyle damat gözaltına alındı

Kaynak: İHA - AA