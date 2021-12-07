Düğünde takı yerine "pompalı tüfek" takan kişiyle damat gözaltına alındı

İstanbul Beylikdüzü'nde bir düğünde takı olarak pompalı tüfek takan kişi ve damat gözaltına alındı.

Gürpınar Mahallesi İstikbal Caddesi üzerindeki düğün salonunda takı olarak pompalı tüfek takılmasına ilişkin görüntüler sosyal medyada yayınlanınca polis çalışma başlattı.

Ekipler, görüntülerdeki damat İ.M. ve tüfeği takan O.İ.D.'yi gözaltına aldı.

Polis, kişilere 944'er lira cezai işlem uygularken tüfeğe el koydu.

Ayrıca, salgın tedbirlerine uymayan salonun sahibine 3 bin 469 para cezası kesildi ve ruhsatsız faaliyet gösterdiği için idari işlem başlatıldı. (AA)