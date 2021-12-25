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Daha önce yolcusunu demir sopayla tehdit eden taksici, bu kez 100 TL tutan taksimetre için 100 dolar istedi

O anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu ile kaydedildi 

25 Aralık 2021 11:59

İstanbul Esenyurt’ta geçtiğimiz günlerde yabancı uyruklu yolcudan fazla para isteyen taksici, bu sefer de taksimetrenin 100 TL tuttuğu yabancı uyruklu yolculardan, 100 dolar istedi. Paranın fazla olduğunu söyleyen yolcularla tartışma çıkartan taksici, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına böyle yansıdı. 

Olay, dün öğle saatlerinde Esenyurt Mehmet Akif Ersoy Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, bir taksici aracına binen yabancı uyruklu iki yolcuyu istedikleri yere götürdükten sonra 100 dolar istedi. Taksimetrenin 100 TL olduğunu söyleyen yolcular, parayı ödemek istemedi. Aracın dışına taşan olayda taksici, uzun süre yolcularla tartıştı. Kameralara yansıyan o anlar ise taksicinin daha önce yaptığı bir olayı hatırlattı.

“Aynı taksici, aynı yöntem”

Geçtiğimiz günlerde de aynı taksici, fazla para istediği yabancı uyruklu yolcu ile tartışmıştı. Yolcunun fazla para vermek istememesi üzerine arkadaşlarını da çağıran taksici, minibüs ile olay yerinden ayrılmak isteyen yabancı uyruklu yolcuyu indirip demir sopa ile tehdit etmişti.

İstanbulesenyurttaksicitaksiyolcudan fazla para istedi

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